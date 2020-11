HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Talanx nach Zahlen von 35 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das dritte Quartal des Versicherers sei deutlich besser als am Markt erwartet ausgefallen, schrieb Analyst Volker Sack in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts der derzeitigen Bewertungsdifferenzen zwischen den Hannover-Rück-Anteilen und den Erstversicherungsaktivitäten sieht er trotz der Corona-Pandemie und herausforderndem Umfeld bei Buchwerten um 40 Euro je Aktie deutliches Aufholpotenzial für das Talanx-Papier./ajx/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 15:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2020 / 15:34 / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000TLX1005

