Berlin (ots) - Der Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) freut sich über zwei Auszeichnungen beim Bremer Fernsehpreis 2020. In der Kategorie "Die beste Moderatorin - Der beste Moderator" zeichnete die Jury die rbb-Abendschau-Moderatorin Eva-Maria Lemke aus. "Die gelungenste Zuschauerbeteiligung" ging an das zibb-Mitsing-Event "Sing dela sing".rbb-Programmdirektor Jan Schulte-Kellinghaus: "Nah dran an den Menschen unserer Region zu sein und zu begleiten, was sie bewegt - das ist uns im rbb ein großes Anliegen. Herzlichen Glückwunsch an die Abendschau-Moderatorin Eva-Maria Lemke und die zibb-Redaktion rund um 'Sing dela sing'."Aus der LaudatioÜber die Moderation von Eva-Maria Lemke sagt Laudatorin Gesa Eberl: "Es ist ein beklemmender Moment, als dem Missbrauchsopfer die Worte fehlen - doch Eva-Maria Lemke von der Abendschau vom rbb löst diesen Moment ganz souverän auf. Mit starker Mimik und besonnener Wortwahl. Im Interview ist sie ruhig und zugewandt, dem Thema angemessen. Durch die Sendung führt sie äußerst sympathisch und klar, manchmal mit feiner Ironie. Eine lässige Moderatorin, die stets den richtigen Ton trifft."In der Laudatio von Gesa Eberl für "Sing dela sing" von "zibb" heißt es: "Eigentlich ist während des Lockdowns singen im Chor in geschlossenen Räumen verboten. 'Dann machen wir es eben anders', dachten sich die Redakteurinnen und Redakteure von zibb und entwickeln mit den Machern vom Projekt 'Sing dela Sing' eine ganz eigene Multimedia-Aktion. 20 Hits tauchen Abend für Abend auf dem Bildschirm auf und jeder kann mitsingen und mitmachen. Selbst gedrehte Clips werden als Musikvideo eingespielt. Es entstehen Beiträge mit vielen gut gelaunten, singenden Menschen aus allen Altersgruppen. Amateure und Profis auf Augenhöhe - ein großer Spaß, eine Mitmachaktion des rbb, die Mut macht!"Die Gewinnerinnen und Gewinner wurden am 13. November 2020 bekannt gegeben. Den Bremer Fernsehpreis gibt es mit Unterbrechungen seit 1974. Der Preis gilt inzwischen als maßgebliche Auszeichnung für regionale deutschsprachige Fernsehprogramme. Radio Bremen organisiert den Wettbewerb der Fernsehregionalprogramme im Auftrag der ARD."Die beste Moderatorin - Der beste Moderator": Eva-Maria LemkeEva-Maria Lemke stammt aus Berlin und moderiert seit Anfang 2018 im Wechsel mit Sascha Hingst die "Abendschau" des rbb aus Berlin. Auch im ARD-Mittagsmagazin vom rbb ist sie als Moderatorin zu sehen. 2019 übernahm sie zudem die Moderation des vom rbb verantworteten ARD-Politikmagazins "Kontraste"."Die gelungenste Zuschauerbeteiligung": Sing dela singBeim Berlin-Brandenburger Mitsing-Event "Sing dela Sing" sendeten das rbb Fernsehen in der Sendung "zibb", die rbb-Radiowellen radioeins, rbb 88.8 und Antenne Brandenburg zeitgleich einen Song zum Mitsingen. Die Berliner "Sing dela Sing"-Künstler Cem Arnold Süzer, Gunter Papperitz und Bela Brauckmann performten werktäglich um genau 19.22 Uhr einen Kult-Song. Dabei wurden sie nicht nur von begeisterten "Sing dela Singers" aus der Region, sondern bei einigen Songs auch vom Deutschen Filmorchester Babelsberg unterstützt. Das Publikum musste nur eines tun: laut mitsingen! Entweder live im Wohnzimmer oder, wer wollte auch schon vorab. Denn die Songs gab's auch als Karaoke-Version zum Download. Dann hieß es Smartphone raus, mitsingen, sich dabei filmen und den Clip an zibb senden. So entstand der coolste und größte virtuelle Pop-Chor in ganz Berlin und Brandenburg.Weitere Informationenhttps://www.rbb-online.de/fernsehen/moderatoren/eva-maria-lemke.htmlhttps://www.rbb-online.de/abendschau/https://www.rbb-online.de/derrbbmachts/mitsingen/singdelasing.htmlPressekontakt:Ulrike Herrulrike.herr@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12 115Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4762812