Von Strategen der Deutschen Bank ist die Idee einer Steuer auf Home-Office publiziert worden. In ihren Augen wäre eine fünfprozentige Abgabe auf Heimarbeit gerecht, weil sich die Mitarbeiter Fahrtkosten und teureres Essen ersparten. Über den Report berichteten "The Guardian", "FAZ" und "Der Standard". Der Vorschlag ist umstritten, User in Österreich vermuteten einen verspäteten Scherz zum Faschingsbeginn. ...

