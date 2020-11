(shareribs.com) Trenton 13.11.2020 - In der vergangenen Woche wurde in vier US-Bundesstaaten für die Legalisierung Cannabis gestimmt. Die Gesetzgeber wollten nur wenige Tage danach ein Gesetz zur zügigen Umsetzung einbringen. Mit großer Spannung wurde die Legalisierung in New Jersey erwartet. Der Bundesstaat New York ließ mitteilen, dass man innerhalb weniger Monate ebenfalls ein Gesetz zur Legalisierung ...

