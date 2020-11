DGAP-Ad-hoc: Media and Games Invest plc / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission

Media and Games Invest platziert erfolgreich vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen Euro mit einem Zinskupon von 3 Monats Euribor plus 5.75 Prozent

Erfolgreiche Platzierung einer Anleihe in Höhe von 80 Millionen EUR (Coupon 3mE+5.75%)

Rückzahlung der bestehenden 50 Millionen Euro-Anleihe der gamigo AG (Coupon 3mE+7.75%)

Zinseinsparungen in Höhe von 2%

Hamburg 13. November 2020 - Media and Games Invest plc ("MGI" oder das "Unternehmen", ISIN: MT0000580101; Ticker M8G; Nasdaq First North Premier Growth Market and Scale Segment der Frankfurter Wertpapierbörse) hat nach einem Bookbuilding-Verfahren vorrangig besicherte Anleihen im Wert von 80 Millionen EUR erfolgreich bei qualifizierten Investoren in den skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa platziert. Die Platzierung erfolgte zu einem Kupon von 3-Monats-Euribor plus 5,75 Prozent pro Jahr und einer Laufzeit von vier Jahren. Der Zinssatz liegt 2 Prozent unter dem Zinssatz für die bestehende 50 Millionen Euro-Anleihe der gamigo AG (die "bestehende Anleihe"). Ein Teil des Nettoerlöses wird daher zur Tilgung der bestehenden Anleihe (ISIN: SE0011614445) mit einer Laufzeit bis Oktober 2022 verwendet. Der verbleibende Teil des Nettoerlöses wird für allgemeine Unternehmenszwecke der Gruppe verwendet (einschließlich Investitionen in organisches Wachstum, Kapitalaufwendungen und für Akquisitionen). Die Transaktion wurde von Investoren in den skandinavischen Ländern und Kontinentaleuropa gut aufgenommen, wobei sich sowohl bestehende als auch neue Investoren an der Platzierung beteiligten. Aufgrund der starken Investorennachfrage belief sich das investierte Volumen auf 80 Millionen Euro. Die Mitteilung über die Rückzahlung der bestehenden Anleihe wird den Anleihegläubigern voraussichtlich am 16. November 2020 über den Nordic Trustee zugestellt, wurde aber heute schon von der gamigo AG veröffentlicht. Die Bestehende Anleihe wird gemäß den Anleihebedingungen zu einem Preis von 103,875 Prozent des Nominalbetrags zuzüglich aufgelaufener, aber nicht gezahlter Zinsen zur Rückzahlung fällig und wird am 10. Dezember 2020 zurückgezahlt. Die Abwicklung der neuen Anleihe wird voraussichtlich am 27. November 2020 erfolgen und wird zu einem Preis von 98 Prozent des Nominalbetrags ausgegeben. Die Anleihe wird an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse (ISIN: SE0015194527) notiert werden.



Die Mitteilung über die bedingte vorzeitige Rückzahlung der bestehenden Anleihe finden Sie in der parallel erscheinenden Mitteilung der gamigo AG unter folgendem Link: https://corporate.gamigo.com/en/investors/.

Remco Westermann, CEO: 'Nachdem wir in den vergangenen zwei Jahren das Vertrauen unserer Anleihe-Investoren in unsere Strategie bestätigen konnten, war es nur natürlich, dass sich das Zinsniveau an unsere starke operative Leistung anpassen musste. In den vergangenen Wochen haben wir mehrere Refinanzierungsmöglichkeiten geprüft, darunter auch die Finanzierung über Bankkredite. Die Anleihe gibt uns die größte Flexibilität bei der Umsetzung unserer M&A-Strategie. Ich freue mich sehr, dass wir sowohl neue Investoren von unserer Arbeit überzeugen konnten als auch bestehende Anleihe-Investoren von gamigo'.

Berater

Pareto Securities fungierte als Sole Bookrunner für die Anleiheemission, während Baker McKenzie und Gernandt & Danielsson Advokatbyrå als Rechtsberater des Unternehmens bzw. als Sole Bookrunner fungierten.

Verantwortliche Parteien

Diese Informationen sind solche Informationen, die Media and Games Invest plc in Übereinstimmung mit der (EU-) Marktmissbrauchsverordnung 596/2014 veröffentlichen muss. Die Informationen in dieser Pressemitteilung wurden durch die Agentur der unten aufgeführten verantwortlichen Personen zur Veröffentlichung zu dem vom MGI-Nachrichtenverteiler EQS Newswire bei der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung angegebenen Zeitpunkt veröffentlicht. Die unten aufgeführten verantwortlichen Personen können für weitere Informationen kontaktiert werden.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:



Remco Westermann

Vorstandsvorsitzender und CEO

+49 40 411 885206

Sören Barz

Leiter der Abteilung Investor Relations

+49 170 376 9571

soeren.barz@mgi.group

info@mgi.group

www.mgi.group



Über Media and Games Invest plc



Media and Games Invest plc ist ein Unternehmen für digitale Spiele, das hauptsächlich in EMEA und Nordamerika tätig ist. Das Unternehmen kombiniert organisches Wachstum mit werterzeugenden, synergetischen Akquisitionen und demonstriert damit ein kontinuierliches, starkes und profitables Wachstum. In den vergangenen 6 Jahren hat die MGI-Gruppe erfolgreich mehr als 30 Unternehmen und Vermögenswerte erworben. Die übernommenen Vermögenswerte und Unternehmen werden integriert und unter anderem die Cloud-Technologie aktiv genutzt, um Effizienzgewinne und Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Die Aktien des Unternehmens sind an der Nasdaq First North Premier Growth Market in Stockholm und im Scale-Segment der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. Die Tochtergesellschaft des Unternehmens, die gamigo AG, hat eine Anleihe, die an der Nasdaq Stockholm und am Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse notiert ist.

Der Certified Advisor des Unternehmens am Nasdaq First North Premier Growth Market ist FNCA Sweden AB; info@fnca.se, +46-8-528 00 399.

Kontakt (Deutschland):

edicto GmbH

Axel Mühlhaus / Dr. Sönke Knop

Telefon: +49 69 9055 05 51

E-Mail: MGI@edicto.de

Wichtige Informationen

Diese Mitteilung stellt weder von MGI noch von einer anderen Person ein Angebot oder eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren von MGI in irgendeiner Rechtsordnung dar.

Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar oder ist ein Teil eines solchen Angebots oder einer solchen Aufforderung. Die Wertpapiere, auf die hierin Bezug genommen wird, dürfen in den Vereinigten Staaten nicht verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner geänderten Fassung (das 'Wertpapiergesetz') befreit, und sie dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht befreit, oder es handelt sich um eine Transaktion, die nicht den Registrierungsanforderungen des Wertpapiergesetzes unterliegt. Es ist nicht beabsichtigt, die hierin genannten Wertpapiere in den Vereinigten Staaten zu registrieren oder ein öffentliches Angebot der Wertpapiere in den Vereinigten Staaten durchzuführen. Die Informationen in dieser Mitteilung dürfen weder direkt noch indirekt ganz oder teilweise innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika, Australien, Kanada, Hongkong, Japan, Neuseeland, Singapur, Südafrika, Südkorea, der Schweiz oder in einem anderen Land bekannt gegeben, veröffentlicht, kopiert, vervielfältigt oder verbreitet werden, wenn eine solche Bekanntgabe, Veröffentlichung oder Verbreitung der Informationen nicht den geltenden Gesetzen und Vorschriften entsprechen würde oder wenn solche Handlungen rechtlichen Beschränkungen unterliegen oder eine zusätzliche Registrierung oder andere Maßnahmen erfordern würden, als nach geltendem EU-Recht erforderlich ist. Handlungen, die gegen diese Anweisung verstossen, können ein Verbrechen gegen die anwendbaren Wertpapiergesetze und -vorschriften darstellen.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die die Absichten, Überzeugungen oder aktuellen Erwartungen und Ziele des Unternehmens und des Konzerns in Bezug auf die zukünftigen Betriebsergebnisse, die finanzielle Lage, die Liquidität, die Leistung, die Aussichten, das erwartete Wachstum, die Strategien und Möglichkeiten sowie die Märkte, in denen das Unternehmen und der Konzern tätig sind, widerspiegeln. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Tatsachen sind und durch Wörter wie 'glauben', 'erwarten', 'antizipieren', 'beabsichtigen', 'können', 'planen', 'schätzen', 'werden', 'sollten', 'könnten', 'anstreben' oder 'könnten' oder in jedem Fall durch deren negative oder ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sein können. Die vorausschauenden Aussagen in dieser Mitteilung basieren auf verschiedenen Annahmen, von denen viele wiederum auf weiteren Annahmen beruhen. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, kann es keine Zusicherungen geben, dass sie sich erfüllen oder sich als richtig erweisen werden. Da diese Aussagen auf Annahmen oder Schätzungen basieren und Risiken und Unsicherheiten unterliegen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder Ergebnisse aufgrund vieler Faktoren erheblich von den in den vorausschauenden Aussagen dargelegten abweichen. Solche Risiken, Ungewissheiten, Unvorhergesehenes und andere wichtige Faktoren könnten dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse wesentlich von den Erwartungen abweichen, die in dieser Mitteilung durch solche vorausschauenden Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Das Unternehmen garantiert nicht, dass die Annahmen, die den vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung zugrunde liegen, fehlerfrei sind, und die Leser dieser Pressemitteilung sollten sich nicht übermäßig auf die vorausblickenden Aussagen in dieser Pressemitteilung verlassen. Die Informationen, Meinungen und zukunftsgerichteten Aussagen, die ausdrücklich oder implizit in dieser Mitteilung enthalten sind, gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Weder das Unternehmen noch irgendjemand anderes verpflichtet sich, Berichtigungen zukunftsgerichteter Aussagen zu überprüfen, zu aktualisieren, zu bestätigen oder öffentlich bekannt zu geben, um Ereignisse oder Umstände widerzuspiegeln, die im Zusammenhang mit dem Inhalt dieser Pressemitteilung auftreten, es sei denn, dies ist gesetzlich oder durch geltende Börsenregeln vorgeschrieben.

Informationen für Vertriebspartner

Ausschließlich für die Zwecke der darin enthaltenen Product Governance-Anforderungen: (a) EU-Richtlinie 2014/65/EU über Märkte für Finanzinstrumente in ihrer geänderten Fassung ('MiFID II'); (b) Artikel 9 und 10 der von der Kommission delegierten Richtlinie (EU) 2017/593 zur Ergänzung von MiFID II; und (c) lokale Umsetzungsmaßnahmen (zusammen die 'MiFID II Product Governance Requirements'), und unter Ausschluss jeglicher Haftung, ob aus unerlaubter Handlung, Vertrag oder anderweitig, die ein 'Hersteller' (für die Zwecke der MiFID II Product Governance Requirements) anderweitig in Bezug darauf haben könnte, wurden die Anteile an MGI einem Produktgenehmigungsverfahren unterzogen, in dem festgestellt wurde, dass es sich um solche Anteile handelt: (i) mit einem Endzielmarkt von Kleinanlegern und Anlegern, die die Kriterien professioneller Kunden und in Frage kommender Gegenparteien, jeweils wie in MiFID II definiert, erfüllen, kompatibel sind; und (ii) für den Vertrieb über alle nach MiFID II zulässigen Vertriebskanäle geeignet sind (die 'Bewertung des Zielmarktes'). Ungeachtet der Bewertung des Zielmarktes sollten die Vertriebspartner beachten, dass: der Preis der Aktien von MGI sinken und die Anleger den gesamten oder einen Teil des Aktienkurses von MGI verlieren könnten.

Um Zweifel auszuschließen, stellt die Bewertung des Zielmarktes keine Bewertung dar: (a) eine Beurteilung der Eignung oder Angemessenheit für die Zwecke der MiFID II; oder (b) eine Empfehlung an einen Anleger oder eine Gruppe von Anlegern, in die Aktien von MGI zu investieren, sie zu kaufen oder sonstige Maßnahmen in Bezug auf die Aktien von MGI zu ergreifen.

Jeder Vertreiber ist dafür verantwortlich, seine eigene Bewertung des Zielmarktes in Bezug auf die Aktien von MGI vorzunehmen und geeignete Vertriebskanäle zu bestimmen.

