DJ Mützenich nach Corona-Kontakt in Quarantäne

BERLIN (Dow Jones)--Der Vorsitzende der SPD-Bundestagsfraktion Rolf Mützenich hat sich in häusliche Quarantäne begeben. Der SPD-Politiker sei gestern darüber informiert worden, dass er am 7. November Kontakt mit einer an COVID-19 erkrankten Person gehabt habe, erklärte die Pressestelle der SPD-Fraktion.

Mützenich zeige keine Symptome einer Corona-Erkrankung und werde bis zum 21. November vorsorglich in häuslicher Quarantäne sein.

November 13, 2020 11:31 ET (16:31 GMT)

