SHANGHAI (IT-Times) - Der chinesische Elektroauto-Hersteller Nio Inc. wird in der nächsten Woche seine Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2020 vorlegen, die mit Spannung erwartet werden. Nio Aktie - QuartalszahlenNio Ltd. (NYSE: NIO) wird voraussichtlich am 17. November nach der Schlussglocke...

Den vollständigen Artikel lesen ...