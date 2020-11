Zu den großen Gewinnern am Aktienmarkt zählt am Freitag die PVH-Aktie . Der Titel steigt deutlich. Zu den auffälligsten Papieren am US-amerikanischen Aktienmarkt gehört heute die PVH-Aktie. Die Aktie verzeichnet derzeit ein Kursplus von 5,57 Prozent. Sie hat sich um 3,64 US-Dollar gegenüber dem Schlusskurs vom Vortag verbessert und notiert bei 69,01 US-Dollar.

