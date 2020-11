13.11.2020 - Die Mutares SE & Co. KGaA (ISIN: DE000A2NB650) hat die Übernahme des Segments Engineering Services des finnischen Automobilzulieferers Valmet Automotive Inc. erfolgreich abgeschlossen. Das Unternehmen firmiert nun unter dem Namen iinovis. Das Unternehmen wird das Portfoliosegment Automotive & Mobility als eine neue Plattforminvestition mit einem Umsatz von ca. EUR 56 Mio. stärken und beschäftigt über 600 hochqualifizierte und bestens ausgebildete Ingenieure sowie Techniker an seinen fünf Standorten in Deutschland. Zusätzlich betreibt das Unternehmen in Spanien eine Teststrecke. Valmet ...

