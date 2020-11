Bei dem Dortmunder IT-Dienstleister adesso SE (ISIN: DE000A0Z23Q5; WKN: A0Z23Q) laufen die Geschäfte trotz der Corona-Krise hervorragend. Die heute Morgen veröffentlichen Q3-Zahlen belegen eindeutig, dass die Westfalen mit ihrem Produktangebot den Nerv der Zeit getroffen haben. Zudem sehen auch die mittel- bis langfristigen Perspektiven für die Westfalen, die eine individuelle Software für die Optimierung von Geschäftsprozessen entwickeln, hervorragend aus. Denn die Klienten von adesso, die beispielsweise aus den Branchen Banken, Versicherungen und Gesundheit kommen, müssen ihre internen Betriebsabläufe ständig optimieren, um sich im Wettbewerb dauerhaft behaupten zu können.Im dritten Quartal erzielte die adesso SE einen Rekordumsatz in Höhe 137,8 Mio. Euro, womit der Vorjahreswert um stattliche 21 % übertroffen wurde. Zeitgleich schnellte der operative Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 10,9 Mio. Euro auf 25,5 Mio. Euro nach oben, was einer Steigerungsrate von über 130 % entspricht. Bei der Rekrutierung von neuen hochqualifizierten Mitarbeitern, was sich in der IT-Branche oft als keinesfalls einfach gestaltet, agiert das Unternehmen ebenfalls sehr erfolgreich. Insgesamt stieg die Zahl der Stellen um 520 bzw. 13 % gegenüber dem Vorjahreswert an. Damit arbeiten jetzt umgerechnet 4.471 Vollzeitkräfte für die Firma. An den ausländischen Standorten wuchs hierbei die Zahl der Mitarbeiter sogar um 24 %, was belegt, dass die Geschäfte im Ausland zunehmend an Bedeutung gewinnen.

Den vollständigen Artikel lesen ...