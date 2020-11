Stuttgart (ots) - Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Corona-Warn-App in Deutschland



Die Bilanz der deutschen Warn-App ist bisher unbefriedigend. Das liegt auch daran, dass viele Menschen ein positives Testergebnis einfach nicht weitergeben. Andererseits dauert es oft viel zu lange, um anhand der App das eigene Testresultat abzulesen. Wer solche Erfahrungen macht, lässt die App links liegen. Dass sie bisher 22 Millionen Mal heruntergeladen wurde, ist auch nicht eben berauschend. Nachbesserung braucht es also in vielerlei Hinsicht. Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann macht dazu jetzt Vorschläge, die durchaus Aussicht auf Erfolg haben. Sie setzen aber voraus, dass Menschen bereit sind, Datenschutz dem Virenschutz freiwillig unterzuordnen - indem sie zum Beispiel der automatischen Übermittlung von Testergebnissen zustimmen.



Pressekontakt:



Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 - 7110

cvd@stn.zgs.de



Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/39937/4762881

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de