Der Durchbruch bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs katapultierte das Biontech-Gründerehepaar in die Schlagzeilen und bewegte die Börsenkurse. Kasse machte aber auch ein Brüderpaar. Am Montagnachmittag sorgte die Nachricht, dass der Mainzer Firma Biontech und dem Konzern Pfizer möglicherweise ein Durchbruch bei der Entwicklung eines Corona-Impfstoffs gelungen sei, für Turbulenzen an den Börsen. Neben Biontech und anderen Biotech-Aktien ging es auch für die Papiere von Titeln wie Lufthansa oder Tui deutlich nach oben. Sogenannte Stay-at-home-Titel wie Zoom verloren dagegen ...

