DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,5% auf 13.139 Pkt - Thyssenkrupp mit leichtem Minus

FRANKFURT (Dow Jones)--Für die Aktie von Thyssenkrupp ging es im nachbörslichen Handel am Freitag gegen den positiven Trend leicht nach unten. Der Konzern sondiert Staatshilfen für sein notleidendes Stahlgeschäft, kann sich aber auch einen anderen Ausweg vorstellen. "Wir sind aktuell in Gesprächen mit der Bundesregierung und der Landesregierung. Aber wir haben bisher keine Hilfen aus dem Wirtschaftsstabilisierungsfonds beantragt", sagte die Vorstandsvorsitzende Martina Merz der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Der Konzern legt in der kommenden Woche seine Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr vor. Es sei mit einem "ganz fürchterlichen Free Cashflow" zu rechnen, sagte Merz. Die Aktie wurde bei Lang & Schwarz 0,3 Prozent tiefer getaxt.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 13.139 13.077 +0,5% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/ros

(END) Dow Jones Newswires

November 13, 2020 16:25 ET (21:25 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.