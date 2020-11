Einer der unter der Corona-Pandemie weltweit fraglos am stärksten leidenden, weil nicht "überlebensnotwendigen" Medizintechnik-Sektoren, war in den letzten Monaten ohne Frage gerade auch das Segment ärztlicher Hörtests sowie der Neuverschreibung oder Ersetzung von Hörgeräten gewesen.Obwohl dieses infolge zunehmend verbreiteter und zivilisationsbedingt auch zeitlich zunehmend früher eintretender Schwerhörigkeit auch künftig hoch relevante Medizintechnik-Segment gemäß einer im August 2020 neu veröffentlichten Studie des weltweit hoch anerkannten Marktforschungsinstituts FORTUNE BUSINESS INSIGHTS auch zunächst bis 2026 weiter eine hoch stabile und dynamische Wachstumsausweitung um rd. + 7,2 % p.a. erfahren dürfte, trat in diesem medizintechnischen Feld infolge wochenlanger Schließungen entsprechender Arztpraxen, dadurch auftretenden Verschreibungsstaus sowie gleichzeitigen temporären Einstellungen von Komponentenherstellungen und Endfertigungen von Hörgeräten in dieser Sparte schlagartig ein gewaltiger Umsatzeinbruch ein.

Den vollständigen Artikel lesen ...