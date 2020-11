Unterföhring (ots) -13. November 2020: Hunderte talentierte Sängerinnen und Sänger, Performerinnen und Performer haben sich beworben, vier von ihnen haben es geschafft: Karina (21), Hanna (21), Tim (18) und Manuël (19) sind 4OUR - die Band, die Luke Mockridge an einem einzigen Abend bei "Luke - Die Band 2020" in "LUKE! Die Greatnightshow" in SAT.1 gecastet hat. Glücklich resümiert der Entertainer: "Es war immer mein Traum, dass ich diesen Satz sagen kann: Ihr seid in der Band. Ihr seid die Band." Tatkräftige Unterstützung hatte Luke in der Show von der professionellen Jury: Vanessa Mai, Thomas Hermanns und Nico Santos.Nico Santos und sein Team sind es auch, die dem Quartett den ersten Song auf den Leib schreiben wird. Die Premiere des Songs zeigt SAT.1 im Dezember.Hashtag zur Show: Greatnightshow #4OUR DieBand2020Instagram: @4OUR.DieBandFacebook: @4OUR.DieBandTikTok: @4OUR.DieBandPressekontakt:Nathalie GalinaCommunications & PRUnit Show & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1186email: nathalie.galina@seven.one (mailto:nathalie.galina@seven.one)Kathrin Baumannphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170email: kathrin.baumann@seven.oneSAT.1Ein Unternehmen derSeven.One Entertainment Group GmbHOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4762902