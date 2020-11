Shenyang, China (ots/PRNewswire) - Kürzlich hat Brilliance BMW Automotive Co., Ltd. die "2020 BMW Excellence Experience"-Tour für Medien organisiert, wie das Informationsbüro der Volksregierung von Shenyang mitteilte. Die Teilnehmer wurden während der zweitägigen Tour in die Erfolgsgeheimnisse eines branchenführenden Weltklasse-Unternehmens eingeführt und lernten mehr über die Produktion hochwertiger Produkte.Beim Besuch des BMW-Werks Tiexi bestaunten die Teilnehmer das moderne Automobilunternehmen.Die Montagewerkstatt, mit einer Fläche von 14 Fußballfeldern, weist die modernsten Maschinen und die fortschrittlichste Technologie der Welt auf. Hier wird die Kommunikation zwischen Mensch und Roboter digital durchgeführt.Die weltweit fortschrittlichsten Messgeräte und eine intelligente Produktion sorgen dafür, dass die Vorgabe nach perfekter Qualität wirklich umgesetzt wird. BBA wendet das "Null-Fehler-Prinzip" bei seinem Supply-Chain-Management-System an. Jeden Tag kommunizieren 250 Qualitätsingenieure mit Lieferanten: Die Standards bei BMW werden so auch von den Lieferanten eingehalten.Links zu Bildanhängen:Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=376702Bildunterschrift: 2020 BMW Excellence Experience Tour für Medien Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1333999/BMW.jpgPressekontakt:Frau Liu+86-10-63074558Original-Content von: The Information Office of Shenyang People's Government, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/149581/4762924