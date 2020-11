BioNTech hat zu Beginn der Woche Anleger rund um den Globus in Ekstase versetzt, einen regelrechten Kaufrausch ausgelöst. Zuvor gemiedene Werte wie Lufthansa oder TUI sprangen plötzlich im Wert in die Höhe, Kurse von Krisen-Profiteuren wie Shop Apotheke Europe indes gaben deutlich nach. Ob Hype oder Trend - ein Kommentar von AKTIONÄR-Chefredakteur Leon Müller.Seit über 20 Jahren vergeht kein Tag, an demich nicht zumindest einmal einen Blick auf die Börse werfe - ohnehin, seit ich 2007 zum AKTIONÄR ...

