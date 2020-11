Warren Buffett wird als einer der größten Investoren aller Zeiten in die Geschichte eingehen. Und das nicht, weil er eine Art kryptischen Investitionscode geknackt hat oder den Markt auf eine Weise versteht, wie es sonst niemand tut, sondern weil er hartnäckig ist. Er hält so weit wie möglich an den "Werten" seiner Investitionen fest. Und das Wichtigste: er lernt und entwickelt sich ständig weiter. Dies ist einer der Gründe, warum Buffet in Bezug auf das Investieren leicht nachzuvollziehen ist. ...

