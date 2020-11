Neulich wurden in den USA 100.000 neue Corona-Fälle gemeldet - ein trauriger Rekord und deutlich schlimmer als der bisherige Höchststand. Da diese Zahlen weiter steigen, werden die Regierungen der US-Bundesstaaten möglicherweise erneut Beschränkungen oder sogar vollständige Sperren verhängen müssen. Das wird der Wirtschaft nicht guttun. Es gibt jedoch Unternehmen, in die man investieren kann und die auch in diesen Zeiten wohl gut abschneiden werden. American Well (WKN: A2QCFY), Amazon (WKN: 906866) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...