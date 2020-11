Was liest eigentlich Sheryl Sandberg? Und welche Bücher empfiehlt der Podcaster Joe Rogan? Auf dieser Website findest du Hunderte Buch-Tipps von Star-Unternehmern und Prominenten. Sich nach Feierabend gemütlich mit einem guten Buch aufs Sofa legen - die dunkle Jahreszeit und die Corona-Pandemie befeuern den Wunsch nach einem ruhigen Abend in den eigenen vier Wänden. Doch nicht selten steht man vor der Frage: Was lese ich denn? Denn gerade Gründerinnen und Gründer wollen sich beim Lesen häufig nicht nur unterhalten fühlen, sondern auch noch das ein oder andere für das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...