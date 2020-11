DJ Google will führender Cloud-Anbieter für deutschen Finanzsektor sein

FRANKFURT (Dow Jones)--Google will auf dem Markt der Cloud-Infrastrukturanbieter für den deutschen Finanzsektor führend werden. "Wir wollen die Nummer 1 werden für den deutschen Bankenmarkt, und ich glaube, dabei sind wir auf einem ganz guten Weg", sagte Joachim Wuest, Head of Financial Services von Google Cloud Germany, der Börsen-Zeitung.

Nach der Deutschen Börse und der Commerzbank, die schon seit längerem die Dienste von Google Cloud nutzen, hat der US-Techkonzern im Sommer auch Finanz Informatik Technology Services, eine des Tochter des Sparkassen-IT-Dienstleisters Finanz Informatik, sowie die Deutsche Bank als Kunden gewonnen.

Wuest erwartet branchenweit stark steigende Nachfrage nach Cloud-Diensten. Hier hätten Banken wegen der strikten Regulierung lange zögerlich agiert. Covid-19 habe die Entwicklung nun extrem beschleunigt: "Das sehen wir an der Nachfrage", sagte er.

November 14, 2020

