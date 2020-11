GoldImmer konkretere Hoffnungen auf einen wirkungsvollen Impfstoff gegen das Corona-Virus brachte die Börsen weltweit in der abgelaufenen Handelswoche in den "Risk-on-Modus'.Ergebnis: Risikoreichere Anlagen wurden gekauft, "sichere Häfen' verkauft. Und auch wenn sich bei den US-Präsidentschaftswahlen die Waage weiter in Richtung Joe Biden neigt, so ist derzeit noch offen, inwieweit Neuauszählungen und Klagen Einfluss auf das Endergebnis haben werden.Der US-Dollar bewegte sich gleichwohl gegen den Euro kaum. Er gab 0,32 % auf 1,18347 Dollar je Euro ab. Der Euro gewann weiter gegen den Schweizer Franken und legte 0,84 % auf 1,07743 Franken je Euro zu. Damit ist nun zumindest ein Teil des Euro-Anstiegs gegen den Franken auch auf eine Eurostärke zurückzuführen und nicht nur auf eine weitere Dollarschwäche.

