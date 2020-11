Plug Power, Peloton, Alibaba, Nintendo und ProSiebenSat.1: Die Hot Stocks der Woche

Plug Power

Der US-Brennstoffzellen-Hersteller Plug Power (WKN: A1JA81 / ISIN: US72919P2020) präsentierte am Montag die neuesten Quartalszahlen, die überraschend gut ausfielen. So wurde der Umsatz im dritten Quartal (per Ende September) im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um beeindruckende 81 Prozent auf 107 Mio. US-Dollar gesteigert (Verlust: 39 Mio. US-Dollar, Q3 2019: Verlust 18 Mio. US-Dollar). Damit hat Plug Power beim Umsatz einen neuen Rekord aufgestellt. Wegen der starken Zahlen wurde die Umsatzprognose für 2020 von 310 Mio. US-Dollar auf 325 bis 330 Mio. US-Dollar erhöht.

Plug Power-Chart: Börse Stuttgart

An der Börse fiel die Kursentwicklung der Plug-Power-Aktie über viele Jahre hinweg katastrophal aus, doch ab 2019 legte die Aktie einen beeindruckenden Turnaround hin. Dabei hat sich der Aktienkurs zwischen Januar 2019 und Mitte November 2020 rund verachtzehnfacht, womit Anfang der Woche zeitweise der Sprung über die runde 20-US-Dollar-Marke gelang. Das bedeutete den höchsten Kursstand seit dem Jahr 2008. Für den jüngsten Kurssprung der Aktie sorgte der Wahlsieg von Joe Biden. Der Demokrat hat im Wahlkampf 1,7 Bio. US-Dollar staatliche Förderungen für den Klimaschutz in Aussicht gestellt. Es winkt damit der größte US-Green-Deal aller Zeiten. Plug Power könnte hiervon erheblich profitieren.

Open End-Turbo-Optionsschein auf Plug Power WKN TT30LW ISIN DE000TT30LW3 Emissionstag 4. November 2020 Produkttyp Optionsschein Emittent HSBC Trinkaus & Burkhardt

Peloton

Der durch die Corona-Krise nochmals verstärkte Boom im Home-Fitness-Bereich schlug sich erneut in den jüngsten Geschäftszahlen von Peloton Interactive (WKN: A2PR0M / ISIN: US70614W1009) nieder. So konnte der amerikanische Abo-Anbieter für Live-Fitness-Kurse den Umsatz im ersten Geschäftsquartal 2020/2021 (per Ende September 2020) auf Jahressicht mehr als verdreifachen (+232 Prozent, 758 Mio. US-Dollar). Dabei wurde im ersten Geschäftsquartal ein Nettogewinn von 69 Mio. US-Dollar eingefahren, nach einem Verlust von 50 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum.

