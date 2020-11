Wir Deutschen sind schon ein komisches Volk. Wenn es um das Sparen geht, sollen wir angeblich Weltmeister sein. Das klingt natürlich gut. Doch um Aktien machen die meisten wohl einen großen Bogen, so scheint es. Es liegt wahrscheinlich an unserer Mentalität, dass wir unser Geld lieber auf Tagesgeld- und Sparkonten vor sich hindümpeln lassen, als es am Aktienmarkt zu investieren. Aber warum ist das so? Vermutlich, weil viele einfach nicht mit den Kursschwankungen umgehen können, die es an der Börse ...

