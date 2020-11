DJ Karliczek will mehr Geld für Anti-Corona-Medikamente

FRANKFURT (Dow Jones)--Bundesforschungsministerin Anja Karliczek (CDU) will mit mehr Geld des Bundes die Entwicklung von Wirkstoffen gegen das neuartige Coronavirus vorantreiben. In der Welt am Sonntag kündigte sie die Auflage eines "Wirkstoffprogramms zur Entwicklung von spezifischen Covid-19-Therapeutika" an.

"Einige wenige vorhandene, aber nicht für Covid-19 entwickelte Medikamente wie Dexamethason helfen Bekämpfung von Erkrankten", sagte Karliczek. In den vergangenen Monaten hätten Forscher aber auch völlig neue Wirkstoffe und auch monoklonale Antikörper gegen Covid-19 entwickelt. "Diese kommen nun in die klinische Entwicklung. Das möchte ich unterstützen, damit wirksame Behandlungen so schnell wie möglich bei den Patienten ankommen", sagte Karliczek.

November 15, 2020 07:52 ET (12:52 GMT)

