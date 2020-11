Düsseldorf (ots) - Patientenschützer fordern, den freien Verkauf von Schnelltests zu verbieten und diese ausschließlich für die Testung in Krankenhäusern und Pflegeheimen bereitzustellen. "Niemand darf ein Krankenhaus oder Pflegeheim betreten, ohne vorher auf seine Ansteckungsgefahr überprüft zu werden. Damit genügend Schnelltests vorhanden sind, ist der freie Verkauf zu verbieten. Weder gegen Cash in der Arztpraxis, noch im Einzelhandel oder am Automaten darf es solche Antigen-Tests geben", sagte Eugen Brysch, Vorsitzender der Deutschen Stiftung Patientenschutz, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Onlineausgabe). Es müsse mehr getan werden, um Hotspots in Pflegeheimen zu unterbinden, sagte Brysch mit Blick etwa auf den massiven Corona-Ausbruch in einem Berliner Pflegeheim. Brysch kritisierte vor der Ministerpräsidentenkonferenz, es sei ein Fehler gewesen, "mit dem Mini-Lockdown" so lange gewartet zu haben. Eine Überlastung der Kliniken müsse unter allen Umständen verhindert werden, betonte der Patientenschützer.



