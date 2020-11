Der Index startet voll durch und markiert ein neues Allzeithoch.Für den Save the World Index ist der Wahlsieg Joe Bidens ein wahrer Befreiungsschlag. Der neu gewählte US-Präsident möchte in seiner anstehenden Amtszeit wieder dem Pariser Klimaabkommen beitreten, aus welchem Donald Trump noch kurz vor der Wahl ausgetreten ist. Zusätzlich versprach Biden in seinem Wahlprogramm ein Klimapaket von über 1,7 Billionen Dollar. Von diesen umfangreichen Fördermitteln dürften die Mitglieder des Index stark ...

Den vollständigen Artikel lesen ...