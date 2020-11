Weil Dänemark im Januar die Steuer auf Elektroautos anhebt, aber kaum Neuwagen zu haben sind, kaufen die Dänen in Deutschland gebrauchte E-Autos wie das Tesla Model 3 zu hohen Preisen. Eigentlich läuft der Handel mit Fahrzeugen zwischen Dänemark und Deutschland andersherum: Aufgrund der in Dänemark geltenden hohen Steuern bieten Händler Autos bei unseren nördlichen Nachbarn günstiger an. Kommen diese Fahrzeuge als EU-Importe nach Deutschland, sind sie trotz der lokalen Steuern noch günstiger als die für den Verkauf hierzulande vorgesehenen. Jetzt hat sich die Richtung im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...