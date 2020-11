USA (ots) - Ein Ruck muss jetzt durch die Reihen der Republikaner gehen. Sie müssen den Wahlsieg Bidens anerkennen, nicht irgendwann, sondern sofort. Darin liegt nicht allein ein Gebot der Fairness, es geht auch um die Zukunft der Demokratie in den USA. Die von Trump angeführte Rebellion gegen die Realität hat schon genug Schaden angerichtet, in den USA und in der Welt. Erst wurde im Weißen Haus Corona geleugnet, dann das Resultat der Wahl. Die Folgen sind dramatisch. Es wird Zeit, die narzisstische Blase dieses Präsidenten endlich aufzustechen. Amerika braucht einen überparteilichen Konsens der Vernünftigen, das Land braucht Science statt Fiction - und zwar schnell.



