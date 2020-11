INIT hat bereits Anfang November vorläufige Zahlen für das dritte Quartal veröffentlicht und nun in dieser Woche den Q3-Bericht veröffentlicht. So erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal deutlich um 38,6% auf 49,56mEUR, nachdem in der ersten Jahreshälfte lediglich ein Anstieg von 5,6% verzeichnet wurde. Zugleich hat sich der Umsatz im Vergleich zu den ersten beiden Quartalen (Q1: 40,31mEUR / Q2: 41,08mEUR) auch absolut deutlich erhöht und zeigt damit das traditionelle Muster, mit einem stärkeren zweiten Halbjahr. Insbesondere in Nordamerika erhöhte sich der Umsatz im dritten Quartal um 75,9% auf 20,40mEUR. Aber auch im übrigen Europa (exkl. Deutschland) erhöhten sich die Umsätze um 52,0% auf 11,40mEUR. Bis Ende September stiegen die Umsätze folglich um 16,1% auf 130,95mEUR. So profitiert INIT u.a. durch den Einsatz digitaler Lösungen für Verkehrsbetriebe wie kontaktloses Bezahlen, Fahrgastlenkung und Fahrgastzählung, um die Auswirkungen der COVID-19 Pandemie zu bewältigen. Darüber hinaus hat auch die Übernahme der DResearch ab April um Umsatz beigetragen.



