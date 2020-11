In Ausgabe von €uro am Sonntag, Nummer 14/2020 vom 4. April, stellte die Redaktion einen K.-o.-Call auf den Bitcoin vor (ISIN: DE 000 VE9 16H 2). Hintergrund war das Halving im Mai. Sie möchten in Kryptowährungen investieren? Unsere Ratgeber erklären, wie es innerhalb von 15 Minuten geht: » Bitcoin kaufen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...