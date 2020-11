von Ralf Witzler, Euro am Sonntag Wer in diesem Jahr Weihnachtspakete verschicken will, sollte damit deutlich früher beginnen als in den Jahren zuvor. Denn auf die Paketlieferdienste rollt eine wahre Auftragslawine zu. Das liegt zum einen am generellen Trend der Verbraucher, Waren vermehrt im Internet ...

Den vollständigen Artikel lesen ...