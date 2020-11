Berlin (ots) - Der britische Thronfolger Prinz Charles hat anlässlich der ARD-Themenwoche WIELEBEN - BLEIBT ALLES ANDERS die Coronavirus-Pandemie mit dem Klimawandel verglichen. Im Wortlaut sagte der Prince of Wales dem ARD-Mittagsmagazin vom rbb (16.11., 13.00 Uhr):"Die gegenwärtige Pandemie und der Klimawandel haben eines gemeinsam: Sie kennen keine Grenzen und zeigen uns, wie abhängig wir als Bewohner unseres gemeinsamen Planeten voneinander sind. Dass wir das Gleichgewicht mit der Natur wiederherstellen und einen anderen Pfad einschlagen, erfordert Mut und Einfallsreichtum sowie eine entschlossene Führung. Eine rasche klimafreundliche Erholung und der Aufbau einer nachhaltigen Zukunft sind die heutigen Motoren von Innovation und Wachstum - und der einzige Weg zu einer Zukunft in Sicherheit und Wohlstand. Ergreifen wir die Chance, bevor es zu spät ist."Der nachhaltige Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde ist einer der Schwerpunkte der ARD-Themenwoche WIELEBEN - BLEIBT ALLES ANDERS vom 15. bis 21. November in Hörfunk, Fernsehen und Online.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburgARD-MittagsmagazinTel.: 030 - 97993 - 55504mima@rbb-online.dewww.mittagsmagazin.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/4763405