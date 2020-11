Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.1. DAX klar im Plus erwartetKursgewinne an den Börsen in USA und Asien dürften am Montag den Grundstein für neue Gewinne beim deutschen Leitindex legen. Für den DAX wird vorbörslich ein um 1,02 Prozent höherer Start bei 13.209,90 Punkten prognostiziert.2. Börsen in Fernost legen zuAsiens Börsen zeigen sich zum Wochenstart mit klaren Aufschlägen. ...

