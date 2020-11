Die Futures preisen nach dem Wochenende hohe Erwartung an die neue Woche ein. Der DAX-Future wird eine Stunde vor Eröffnung der Vorbörse in Europa mehr als 0,75 % im Plus gesehen bei über 13.220 Punkten. Für den DAX indiziert das eine Eröffnung in Frankfurt um 09:00 Uhr oberhalb von 13.235 Punkten. Die US-Futures liegen sogar noch stärker im Plus. Der S&P 500 Future wird mehr als 0,9 % höher gesehen über 3.614 Punkten. Der Nasdaq-Future notiert bei mehr als 0,92 % über 12.043 Punkten.Der deutsche Aktienmarkt konnte die hohen Gewinne der Woche größtenteils mit ins Wochenende nehmen. Alle Benchmarks beendeten den letzten Handelstag im Plus, wobei der SDAX erneut der größte Gewinner des Tages war. Der Index für kleine Unternehmen stieg um 0,66 % auf 13.132,54 Punkte und erreichte damit den höchsten bisher gemessenen Schlusskurs. Auf die Woche betrachtet, ergab sich so ein Plus von 6,67 %. Die Aktien der Deutsche Euroshop (+8,42 %) und der LPKF (+7,10 %) waren die Titel mit den größten Kursgewinnen im Index am Freitag. LPKF hatte am Freitag zugelegt, nachdem der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Markus Peters sein Amt niedergelegt hatte.

