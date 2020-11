Der ursprünglich für den Samstag geplante Raketenstart hat nun in der Nacht von Sonntag auf Montag stattgefunden. Die NASA hatte den Start per Livestream übertragen. Schon am Samstag sollte SpaceX vier NASA-Astronauten zur ISS bringen. Wegen des zu starken Windes an der Küste Floridas hatte sich die Weltraumagentur indes entschieden, den Start um einen Tag zu verschieben. Update: Due to onshore winds and recovery operations, @NASA and @SpaceX are targeting launch of the Crew-1 mission with astronauts to the @Space_Station at 7:27 p.m. EST Sunday, Nov. 15. ...

