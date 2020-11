Gerresheimer dürften die meisten Anleger nicht gleich mit einem potenziellen Impfstoff-Profiteur in Verbindung bringen. Doch dem ist so. Der Konzern produziert unter anderem Pharmafläschchen aus Spezialglas, in denen Impfstoffe und Medikamente gegen das neuartige Coronavirus letztlich zu den Menschen gelangen. Die Aktie ist deshalb seit Tagen auf der Überholspur.Die Fläschchen aus sogenanntem Borosilicatglas Typ 1 sind der Quasi-Standard in der Pharmaindustrie, wenn es um Verpackungen für Impfstoffe ...

Den vollständigen Artikel lesen ...