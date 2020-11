DJ PTA-Adhoc: Value Management & Research AG: Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht der Aktionäre - Value Management & Research AG, Hamburg, ISIN DE000A1RFHN7 / WKN A1RFHN

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Hamburg (pta019/16.11.2020/11:45) - Der Vorstand der Value Management & Research AG (WKN: A1RFHN, ISIN: DE DE000A1RFHN7) hat heute auf Basis des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 15. August 2019 und mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter Gewährung eines Bezugsrechts für bestehende Aktionäre von EUR 3.006.588,00 auf bis zu EUR 3.381.588,00 durch Ausgabe von bis zu 375.000 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen. Der Platzierungspreis je Aktie wurde vom Vorstand unter Zustimmung des Aufsichtsrats auf EUR 2,60 festgesetzt.

Bestehende Aktionäre werden die Möglichkeit haben, die 375.000 neuen Aktien im Rahmen eines Bezugsangebots im November 2020 zu zeichnen. Die neuen Aktien sollen prospektfrei in die bestehende Notierung im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse einbezogen werden. Die neuen Aktien sind ab dem 1. Januar 2020 gewinnberechtigt.

Aussender: Value Management & Research AG Adresse: Heidenkampsweg 75, 20097 Hamburg Land: Deutschland Ansprechpartner: Eugen Fleck Tel.: 01713784823 E-Mail: efleck@vmr.de Website: www.vmr.de

ISIN(s): DE000A1RFHN7 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in Düsseldorf; Freiverkehr in Berlin

