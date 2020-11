Hamburg (ots) - Ghostbusters, Batman, Spiderman, Harry Potter, Minions & Co - der FANtastische CinemaxX Socken-Adventskalender ist zurück! Mit zwölf coolen Socken-Motiven bietet CinemaxX auch in diesem Jahr einen streng limitierten Adventskalender, der die Wartezeit bis Weihnachten zu einem filmreifen Erlebnis macht. 24 Socken, die von einer Auswahl der größten und beliebtesten Kinohelden- und Schurken geziert werden, können nicht nur individuell befüllt werden, sondern schmücken im Anschluss auch die Füße. Natürlich enthält der CinemaxX Socken-Adventskalender auch Kinogutscheine. Und Kinofans dürfen sich sicher sein: Die Kinojahre 2021 und 2022 versprechen ein fantastisches Film-Line-up! Der streng limitierte CinemaxX Socken-Adventskalender (versandkostenfreie Bestellung) sowie die CinemaxX Gutscheinbox im Xmas-Design sind online erhältlich: https://www.cinemaxx.de/shop.FANtastisch - der CinemaxX Socken-AdventskalenderBlockbuster für die Füße, ist beim CinemaxX Sockenkalender Programm: Die 24 Motivsocken - insgesamt 12 Paar - können nicht nur individuell befüllt, sondern im Anschluss auch getragen werden. Im CinemaxX Online-Shop kann zwischen den zwei Größen 39-42 sowie 43-46 gewählt werden, damit die Motivsocken auch perfekt passen. Verpackt ist der CinemaxX Socken-Adventskalender in einer weihnachtlichen CinemaxX Geschenkbox und enthält neben den hochwertigen Motivsocken, der Schnur zum Aufhängen, passenden Klammern auch zwei 2D-Kinogutscheine sowie einen Popcorn-Gutschein und zwei Softdrink-Gutscheine.Immer das passende Geschenk: die CinemaxX Gutscheinbox im Xmas-LookDie ganzjährig beliebte CinemaxX Gutscheindose Classic gibt es im beliebten weihnachtlichen Design. Die hochwertigen Geschenkboxen im Look einer Filmdose machen schon beim Auspacken Lust auf den bevorstehenden Kinobesuch. Zum Fest der Liebe tummeln sich typisch weihnachtliche Motive wie Lebkuchenmann, Zuckerstange und Mistelzweig auf der Geschenkdose und machen das Kinogutscheingeschenk so zu einem besonderen Erlebnis.(Inhalt: Filmdose als Geschenkbox, 2x Kinogutschein 2D, 2x Softdrink-Gutschein 0,5L, 1x Popcorn-Gutschein (klein))Pressekontakt:CinemaxX Holdings GmbHIngrid Breul-Husar040/45068179presse@cinemaxx.comOriginal-Content von: CinemaxX Holdings GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9588/4764165