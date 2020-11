Düsseldorf (ots) - Das Schmucklabel LILOU hat einen Anhänger entworfen, von dessen Verkaufspreis 10 Euro an die Spendenorganisation IT'S FOR KIDS gehen. Prominente Gesichter wie TV-Moderatorin Nina Moghaddam unterstützen die Aktion. Am Freitag waren Schauspielerin Janine Kunze und Tochter Lili vor Ort im Kölner LILOU Store, um das Charity-Schmuckstück zu begutachten.Das Schmucklabel LILOU präsentiert dieser Tage ein ganz besonderes Design. Ab sofort ist online und in den Stores ein wunderschöner Herzflügel-Anhänger erhältlich, den es sowohl in 925er Silber, als auch mit 23kt Echtgold vergoldet gibt. Das Besondere an dem Schmuckstück, das individuell personalisiert werden kann: von den 29 Euro Verkaufspreis gehen ganze 10 Euro an die Organisation "IT'S FOR KIDS". Kundinnen können also einen eleganten Anhänger erwerben (der sich übrigens toll als Weihnachtsgeschenk eignet) und gleichzeitig Gutes tun. Eine Gravur und ein Schnurband in einer Farbe nach Wunsch gibt es als Geschenk dazu.Das Projekt freut sich bereits über prominente Unterstützer. Neben TV-Moderatorin Nina Moghaddam finden auch Schauspielerin Janine Kunze und ihre Tochter Lili die Charity-Idee toll. Die zwei waren am letzten Freitag im Kölner LILOU Store - der nach den regulären Öffnungszeiten exklusiv für die beiden seine Türen öffnete - um sich das besondere Schmuckstück einmal genauer anzusehen. "Ein Engelsflügel mit Herz, der Liebe und Schutz symbolisiert - aussagekräftiger hätte man einen Anhänger gar nicht gestalten können. Das passt einfach perfekt zu einer Organisation wie IT'S FOR KIDS, die sich für benachteiligte Kinder einsetzt.", so Kunze. Auf die Frage, was sie sich persönlich auf ein Schmuckstück gravieren lassen würde, antwortet sie sehr sympathisch: "Das Wort Demut. Ich finde es wichtig, immer zu wissen wo man herkommt und wofür man dankbar sein sollte.""Uns von LILOU ist es wichtig, etwas weiterzugeben. Kinder sind unsere Zukunft! Sie brauchen Liebe, Geborgenheit und Schutz. IT'S FOR KIDS setzt sich durch ganz verschiedene Projekte für Kinder ein, die Unterstützung oder Hilfe brauchen. Hierzu wollten wir unbedingt etwas beitragen. Deswegen hat unsere Designerin Magdalena Mousson-Lestang den LILOU-Charity-Anhänger entworfen, um auf diesem Weg Spenden zu sammeln.", so Petra Vogel, General Manager der LILOU GmbH in Deutschland.Über LILOULILOU designt Schmuck für sie, für ihn und für Kinder und zeichnet sich durch seine Einzigartigkeit und Qualitätsgarantie aus. Die Philosophie dahinter: Etwas Besonderes, Individuelles und ganz Persönliches. LILOU wurde für alle geschaffen, die Freude am Leben haben, spielerisch mit Trends umgehen und ihrer Kreativität Ausdruck verleihen möchten. Gravuren machen eine individuelle Gestaltung der Schmuckstücke möglich. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilouparis.com/de (http://www.lilouparis.de/).Über IT'S FOR KIDSDeutschlands größte Kreativspendenstiftung "IT'S FOR KIDS" setzt sich gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern durch kreative, aktive und monetäre Spenden für misshandelte, missbrauchte, vernachlässigte oder anderweitig benachteiligte Kinder ein. Da Kinder noch ihr ganzes Leben vor sich haben, macht "IT'S FOR KIDS" es sich zur Aufgabe, dabei zu helfen, den Kindern ihre Kindheit so schön und sorglos wie möglich zu gestalten. Neben klassischen Geldspenden nimmt die Organisation auch verschiedene Sachspenden entgegen und organisiert Spendenaktionen, um Gelder für Kinderhilfsprojekte zu sammeln. Weitere Informationen finden Sie unter www.its-for-kids.de (http://www.its-for-kids.de/).Pressekontakt:JuLi PR & ConsultingBaumstr.340468 DüsseldorfWeb: www.juli-pr.comEmail: info@juli-pr.comTel: 0176-70646206Original-Content von: Lilou, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/150366/4764188