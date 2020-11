NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Prosus von 116 auf 120 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die wichtigste Beteiligung von Prosus, der Internetkonzern Tencent, habe starke Quartalszahlen präsentiert, schrieb Analyst Marcus Diebel in einer am Montag vorliegenden Studie. Regulatorische Bedenken seien übertrieben. Er berücksichtigt nun auch das jüngst angekündigte Aktienrückkaufprogramm./ajx/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2020 / 20:34 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.11.2020 / 00:15 / GMT



ISIN: NL0013654783

