Genf (www.fondscheck.de) - Lombard Odier gibt heute die Lancierung einer "Natural Capital"-Strategie bekannt, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Sie bietet erstmals die Gelegenheit zu Anlagen in Aktiengesellschaften, welche die Regenerationskraft der Natur nutzen. Diese Unternehmen werden unserer Überzeugung nach kräftig wachsen und die Gewinner der Zukunft sein. ...

