Der DAX startet freundlich in die Woche und notiert zum Mittag bei 13.150 Punkten um 0,5% höher. Die Anleger scheinen angesichts der Fortschritte in der Impfstoffforschung positiv gestimmt zu sein. Zusätzlich sorgten China und Japan mit positiven Wirtschaftsdaten und der Ankündigung eines neuen Freihandelsabkommens in der Region für positive Impulse. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. CureVac (WKN: A2P71U) Zu Wochenbeginn gefragt bei Stuttgarter Anlegern bleiben die Impfstoffhersteller: ...

