16.11.2020 - Nach den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2020 liegt das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche Automobil Holding SE (ISIN: DE000PAH0038), Stuttgart, mit 437 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 3,52 Milliarden Euro) wieder im positiven Bereich. Nach den ersten sechs Monaten des Geschäftsjahres 2020 hatte dieses noch minus 329 Millionen Euro betragen. Das Konzernergebnis nach Steuern der Porsche SE ist maßgeblich vom Ergebnis aus at Equity bewerteten Anteilen an der Volkswagen AG in Höhe von 505 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 3,58 Milliarden Euro) beeinflusst. Das Geschäft ...

