Das war ein Paukenschlag zum Wochenauftakt: Das US-Biotech-Unternehmen Moderna hat erstklassige Daten für seinen Corona-Impfstoffkandidaten mRNA-1273 vorgelegt und wie schon BioNTech in der vergangenen Woche für Jubelstürme gesorgt. Das Unternehmen teilte mit, dass sein Impfstoff einen 94,5-prozentigen Schutz vor Covid-19 bieten soll. Die Aktie von Moderna zog daraufhin kräftig an. Kurz vor Handelsschluss in New York notiert das Papier zehn Prozent im Plus bei 98,61 Dollar.Das Moderna-Präparat ist ...

