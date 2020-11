DJ MÄRKTE USA/Fest - Dow auf Rekordhoch 36 Punkte unter 30.000er Marke

NEW YORK (Dow Jones)--Noch war es am Montag nicht soweit: Zwar ging der Dow-Jones-Index klar auf Kurs 30.000 Punkte, am Ende reichte es aber noch nicht. Ein neues Rekordhoch schaffte er dennoch, nachdem wieder einmal eine Impfstoffnachricht für Kauflaune sorgte. Eine Woche nach Biontech und Pfizer meldete Moderna einen Impfstofferfolg mit einem Präparat das einen 94-prozentigen Schutz gegen das Coronavirus zeigt.

Auch wenn alle großen Indizes zulegten, war das Bild doch etwas zweigeteilt: Die Corona-Verlierer, überwiegend Zykliker, profitierten stärker, während die Corona-Profiteure, auch als "Bleib-zuhause-Aktien" tituliert, sowie Aktien von Technologieunternehmen hinterherhinkten.

Der Dow-Jones-Index schloss 1,6 Prozent höher mit 29.950 Punkten, das neue Rekordhoch markierte er bei 29.964 Zählern. Der S&P-500 legte um 1,2 Prozent zu, der technologielastige Nasdaq-Composite 0,8 Prozent. Dabei standen nach ersten Angaben 2.535 (Freitag: 2.570) Kursgewinnern 570 (512) verlierer gegenüber. Unverändert schlossen 61 (64) Aktien.

Dass die Euphorie nicht überschwappte war der Erkenntnis geschuldet, dass wie schon im Fall Biontech/Pfizer der Prozess der Zulassung, Herstellung und weltweiten Verteilung des Impfstoffs noch Zeit beanspruchen wird, während die Pandemie gleichzeitig weiter tobt.

Moderna haussieren - Biontech-Kurs bricht ein

Die Moderna-Aktie schoss um 9,6 Prozent nach oben. Anfang Dezember will Moderna die Genehmigung beantragen und noch im gleichen Monat erste Impfstoffdosen verfügbar machen. Ein Analyst betonte, dass das Moderna-Präparat zwischen 2 und 8 Grad Celcius gelagert werden könne, wohingegen der Biontech/Pfizer-Impfstoff unter sehr hohen Minusgraden gelagert werden müsse. Bei der Biontech-Aktie wurde das Konkurrenzprodukt mit einem Minus von fast 14 Prozent quittiert, bei Pfizer mit minus 3,3 Prozent.

Gesucht waren potenzielle Profiteure eines Impfstoffs wie Aktien aus dem Freizeit- und Reisesektor. United Airlines, American Airlines und Delta Airlines gewannen zwischen 4,2 und 5,2 Prozent, die Boeing-Aktie hob um 8,2 Prozent ab. Royal Caribbean Group verteuerten sich um 6,9 Prozent.

Konsolidierungsfantasie gab es im Bankensektor, der aber auch von seinem zyklischen Charakter profitierte und von weiter steigenden Zinsen am Anleihemarkt, die gewinnträchtigere Margen im Kreditgeschäft versprechen. Der S&P-500-Bankenindex gewann 2,9 Prozent.

Die US-Bank PNC Financial Services Group kauft das US-Geschäft der spanischen BBVA für 11,6 Milliarden Dollar. Jefferies sieht den Deal für PNC als positiv an. Die Bank setze ihr überschüssiges Kapital zum Ausbau des US-Geschäfts ein. PNC stiegen um 2,9 Prozent. Im Dow gewannen JP Morgan und Goldman Sachs 2,8 bzw 1,5 Prozent.

Die Baumarktkette Home Depot verleibt sich den 2007 verkauften Dienstleister HD Supply Holdings für einen Milliardenaufwand wieder ein. Die Home-Depot-Aktie machte 0,9 Prozent gut, HD Supply schnellten um gut 24 Prozent auf den Übernahmepreis nach oben.

Am stärksten um über 6 Prozent legte der Index der Energietitel zu. Treiber waren die erneut sehr stark steigenden Ölpreise. Daneben verwiesen Marktbeobachter aber auch auf starke Wirtschaftsdaten aus China und Japan, die für eine robuste Nachfrage nach Industriemetallen sprächen. Daneben sorgte für Wachstumsfantasie, dass China und 14 weitere Staaten aus dem Asien-Pazifik-Raum ein Freihandelsabkommen geschlossen haben.

Ölpreise steigen stark

Staatsanleihen wurden als sicherer Hafen in dem positiven Nachrichtenumfeld links liegen gelassen. Die Zehnjahresrendite stieg leicht auf 0,91 Prozent.

Dagegen war das Öl erneut klarer Profiteur der Nachrichtenlage. Baldige Impfmöglichkeiten sprächen für eine Normalisierung des Lebens und damit steigenden Energieverbrauch, so die Spekulation. Der Preis für ein Barrel der Sorte WTI legte um 3,1 Prozent zu auf 41,36 Dollar.

Am Devisenmarkt zeigte sich der Dollar knapp behauptet.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 29.950,44 1,60 470,63 4,95 S&P-500 3.626,91 1,16 41,76 12,26 Nasdaq-Comp. 11.924,13 0,80 94,84 32,89 Nasdaq-100 12.013,39 0,63 75,54 37,56 US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,18 0,4 0,18 -102,1 5 Jahre 0,40 -0,2 0,40 -152,1 7 Jahre 0,66 1,2 0,65 -158,9 10 Jahre 0,91 1,3 0,89 -153,8 30 Jahre 1,66 1,6 1,65 -140,4 DEVISEN zuletzt +/- % Mo, 8:15 Uhr Fr, 17:15 Uhr % YTD EUR/USD 1,1850 +0,11% 1,1849 1,1828 +5,7% EUR/JPY 123,94 +0,03% 123,86 123,76 +1,7% EUR/CHF 1,0814 +0,09% 1,0805 1,0799 -0,4% EUR/GBP 0,8980 +0,07% 0,8966 0,8981 +6,1% USD/JPY 104,59 -0,08% 104,54 104,64 -3,9% GBP/USD 1,3197 +0,06% 1,3216 1,3171 -0,4% USD/CNH (Offshore) 6,5716 -0,45% 6,5707 6,6116 -5,7% Bitcoin BTC/USD 16.864,75 +5,77% 16.287,44 16.064,50 +133,9% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 41,62 40,40 +3,0% 1,22 -25,7% Brent/ICE 43,88 42,78 +2,6% 1,10 -28,5% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.888,39 1.890,40 -0,1% -2,01 +24,5% Silber (Spot) 24,78 24,66 +0,5% +0,11 +38,8% Platin (Spot) 928,20 893,15 +3,9% +35,05 -3,8% Kupfer-Future 3,22 3,18 +1,5% +0,05 +14,1% ===

