NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Merck KGaA nach Quartalszahlen von 102 auf 107 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sell" belassen. Der Pharma- und Chemiekonzern habe die inzwischen vertraute Stärke im Bioprocess-Bereich sowie ein gutes Kostenmanagement im medizinischen Bereich gezeigt, so dass das Ergebnis je Aktie (EPS) deutlich positiv überrascht habe, schrieb Analyst Krishna Chaitanya Arikatla in einer am Montag vorliegenden Studie. Die aktualisierte Jahresprognose entspreche indes der Konsensschätzung. Eine entscheidende Frage bleibe zudem, wie nachhaltig die Stärke des Bioprocess-Bereichs sei, die im wesentlichen von der Corona-Pandemie profitiere./gl/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 16.11.2020 / 16:43 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006599905

