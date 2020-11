Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 16 novembre/November 2020) - The common shares of Eat Beyond Global Holdings Inc. have been approved for listing on the CSE.

Listing and disclosure documents will be available at www.thecse.com on the trading date.

Eat Beyond Global Holdings Inc. is an investment issuer that identifies and makes equity investments in global plant based protein companies that are developing and commercializing innovative food tech as well as alternative food products. The company provides retail investors with the unique opportunity to participate in the growth of a broad cross-section of opportunities in the alternative food sector, and access companies that are leading the charge toward a smarter, more secure food supply.

Les actions ordinaires de Eat Beyond Global Holdings Inc. ont été approuvées pour inscription au CSE.

Les documents d'inscription et de divulgation seront disponibles sur www.thecse.com à la date de négociation.

Eat Beyond Global Holdings Inc. est un émetteur d'investissement qui identifie et effectue des investissements en actions dans des sociétés mondiales de protéines végétales qui développent et commercialisent des technologies alimentaires innovantes ainsi que des produits alimentaires alternatifs. La société offre aux investisseurs de détail l'occasion unique de participer à la croissance d'un large éventail d'opportunités dans le secteur des aliments alternatifs et d'accéder aux entreprises qui mènent la charge vers un approvisionnement alimentaire plus intelligent et plus sûr.

Issuer/Émetteur: Eat Beyond Global Holdings Inc. Security Type/Titre: Common Shares/Actions ordinaires Symbol(s)/Symbole(s): EATS Number of securities issued and outstanding/ Titres émis et en circulation: 19 133 350 Number of Securities reserved for issuance/ Titres réservés pour émission: 15 118 159 CSE Sector/Catégorie: Diversified Industries/Sociétés diversifiées CUSIP: 27786R 10 3 ISIN: CA 27786R 10 3 8 Boardlot/Quotité: 500 Trading Currency/Monnaie de négociation: CDN$/$CDN Trading Date/Date de negociation: le 17 novembre/November 2020 Other Exchanges/Autres marches: N/A Fiscal Year end /Clôture de l'exercice financier: le 31 décembre/December Transfer Agent/Agent des transferts: Olympia Trust Company

The Exchange is accepting Market Maker applications for EATS. Please email: Trading@theCSE.com

If you have any questions or require further information please contact Listings at (416) 367-7340 or E-mail: Listings@thecse.com

Pour toute question, pour obtenir de l'information supplémentaire veuillez communiquer avec le service des inscriptions au 416 367-7340 ou par courriel à l'adresse: Listings@thecse.com