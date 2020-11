DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

L'OREAL - Es war eine Weltneuheit, die L'Oreal in diesem Herbst verkündete: Plastikflaschen, die die Nummer eins der Kosmetikbranche für unzählige seiner Produkte nutzt, werden künftig aus industriellem Kohlenstoffausstoß gefertigt, also aus CO2, das bei der Herstellung von Industrieprodukten entsteht. Für die Entwicklung der neuartigen Verpackung hat das Unternehmen eine Kooperation mit zwei ungewohnten Partnern geschmiedet - mit dem französischen Öl- und Gasriesen Total und dem Kohlenstoff-Recyclingspezialisten Lanza-Tech. Die Zusammenarbeit der drei soll so funktionieren: Das junge Unternehmen Lanza-Tech fängt industrielle Kohlenstoffemissionen auf und wandelt sie in Ethanol um. Der Mineralölkonzern Total verarbeitet das Ethanol dann zu Ethylen, bevor es zu Polyethylen polymerisiert wird. Das wiederum nutzt L'Oreal zur Herstellung der Verpackungen. (Handelsblatt)

PORSCHE - Die VW-Muttergesellschaft Porsche SE zieht bei ihren Beteiligungen die Zügel an. Neben der großen Beteiligung am Volkswagen-Konzern ist die Holding, in der die Familien Porsche und Piëch mit 100 Prozent der Stammaktien das Sagen haben, noch an sechs kleineren Unternehmen beteiligt. Mit den Investitionen wollte die Porsche SE eigentlich die VW-Dividenden in den autonahen Technologiebereich stecken und sich so breiter aufstellen. "Die Performance einzelner Beteiligungen liegt teilweise hinter unseren eigenen Erwartungen zurück", sagte jedoch Lutz Meschke im Oktober auf der virtuellen Hauptversammlung der Holding. "Wir arbeiten jedoch an der Weiterentwicklung dieser Beteiligungen, mit dem klaren Ziel, eine attraktive Rendite realisieren zu können." (Handelsblatt)

