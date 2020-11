DJ INDEXÄNDERUNG/Tesla werden in den S&P 500 aufgenommen

Von Claudia Assis

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Aktie des Elektroautoherstellers Tesla wird mit Handelsbeginn am 21. Dezember in den S&P-500 aufgenommen. Dies teilte der Börsenbetreiber S&P Dow Jones Indices am Montag nach Handelsende mit. Wer im Gegenzug seinen Platz in dem Index räumen muss, steht jedoch noch nicht fest. Für die Titel ging es nach der Schlussglocke um 13,2 Prozent nach oben.

Bereits seit Juli war eine Aufnahme der Aktie in den wichtigen Index von vielen Investoren erwartet worden, als Tesla das vierte Quartal in Folge Gewinne meldete - eines der Kriterien für die Aufnahme in den S&P 500.

Das von Elon Musk geführte Unternehmen ist laut S&P Dow Jones Indices an der Börse mehr als 386 Milliarden Dollar wert und gehört damit direkt zu einer der wertvollsten Firmen des S&P 500. Aufgrund des Volumens sei allerdings noch nicht entschieden, ob die Aufnahme in einer oder zwei Tranchen erfolge. Die Tesla-Aktien haben sich in diesem Jahr verfünffacht, während der S&P um rund 12 Prozent zulegte. Der rasante Anstieg führte Ende August zu einem Aktiensplit im Verhältnis 5:1.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/ros/jhe

(END) Dow Jones Newswires

November 17, 2020 00:18 ET (05:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.